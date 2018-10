LCJ-themadag: „Geestelijke strijd is gevecht met jezelf en met de duivel”

Geestelijke strijd is een serieuze aangelegenheid, stelt dr. R. W. de Koeijer. „Er zijn niet alleen tegenstanders vanbuiten, er is ook een vijand vanbinnen. Daarom is de geestelijke strijd evengoed een gevecht met jezelf als met de duivel.”

De hervormde predikant uit Bilthoven sprak zaterdag in de Elimkerk te Ouderkerk aan de Amstel op de eerste door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken belegde themadag voor de doelgroep +30.

De bijeenkomst telde ongeveer zeventig bezoekers. Dr. De Koeijer belichtte ’s middags het thema ”Geestelijke strijd” vanuit Bijbels perspectief. Dr. Steef Post sprak ’s avonds over de geestelijke strijd in het dagelijkse en maatschappelijke leven.

Puriteinen

In Mattheüs 4 is het volgens dr. De Koeijer de vraag of Jezus bestand is tegen de verleidingen van de verzoeker. De duivel trekt in twijfel of Jezus de Zoon van God is en hij wil dat Hij voor hem knielt. Jezus verwijst echter naar het Woord: „Er staat geschreven.” Mattheüs verkondigt dat Gods Zoon overwinnaar in de geestelijke strijd is. Volgens dr. De Koeijer betekent Jezus’ overwinning niet dat gelovigen geen last meer hebben van de boze.

De predikant noemde voorbeelden van de Engelse puriteinen William Perkins en John Owen, die de satanische verzoekingen van Jezus toepasten op de gelovigen. Zo is het volgens Perkins duivels om het heilsaandeel van de gelovigen in twijfel te trekken door allerlei zonden aan te wijzen. Richtinggevend voor christenen is dat ze willen leven bij de woorden van God. Perkins wees christenen de weg om achter het bloed van Jezus te schuilen en zo de geestelijke strijd te voeren. Owen benadrukt dat zondige begeerten een ernstig gevaar vormen voor een gezond geestelijk leven.

Verder ging de hervormde predikant uit Bilthoven uitvoerig in op de geestelijke wapenrusting die Paulus in Efeze 6 beschrijft.

Invloed duivel

Dr. Post –mediator, trainer en coach– liet zien welke wapenrusting de duivel christenen in deze tijd laat aantrekken. Volgens hem is dat het ”screen” (beeldscherm) in plaats van het schild en een softbal in plaats van het zwaard. „Het screen van een mobieltje werkt als wapenrusting tegen God. De duivel gebruikt het om de boodschap van God af te weren. Het maakt ons onkwetsbaar voor het Evangelie”, aldus Post. „Het screen verandert ook ons brein. We raken verslaafd aan oppervlakkige informatie.”

Met een softbal –in plaats van een zwaard– kun je naar elkaar gooien zonder elkaar te kwetsen. Het Woord, als een scherp en doorsnijdend zwaard, past voor velen niet meer in deze tijd, stelde dr. Post. „Is Jezus volgen een goede vervulling van onze psychische behoeften, en moet Hij ervoor zorgen dat je je comfortabel voelt?”

Jezus volgen is geen manier om je psychologische behoeften te bevredigen, zei hij. „Dan ben je aan het verkeerde adres. Toch: wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de Heere. Óf je volgt de duivel in je leven, óf de Heere Jezus. Wie heeft de teugels van je leven in handen?”