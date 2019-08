LCJ krijgt interimbestuurder na schorsing directeur

De raad van toezicht van de christelijke gereformeerde jongerenorganisatie LCJ heeft Bert Kalkman uit Sliedrecht benoemd tot interimbestuurder.

Dat maakte de raad van toezicht bekend na een overleg met medewerkers van het LCJ zaterdagmorgen.

Kees van Vianen, algemeen directeur-bestuurder van het LCJ, werd begin deze week geschorst en op non-actief gesteld. Volgens de raad van toezicht was er sprake van „grensoverschrijdend gedrag op het gebied van seksualiteit in communicatie met jongeren via social media.”

De raad noemt dit „volstrekt onacceptabel” en zal „in alle zorgvuldigheid de procedure met betrekking tot het vervolg doorlopen.”

Om het werk van het LCJ doorgang te laten vinden, benoemde de raad van toezicht een interimbestuurder. Kalkman is al eerder bestuurlijk bij het werk van het LCJ betrokken geweest. Hij zal samen met operationeel directeur Willem Kok „zorgdragen voor de continuïteit van het werk van het LCJ en de samenwerkingsverbanden binnen de gereformeerde gezindte.”

Van Vianen werd in 2015 ontslagen bij het LCJ vanwege diens „verbaal gedrag op de sociale media.” Het ontslag van de LCJ-directeur werd later dat jaar teruggedraaid.

Zie ook:

Directeur jongerenorganisatie LCJ (CGK) geschorst, RD.nl (27-08-2019)