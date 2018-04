LCJ-jongeren bijeen rond bron van Levend Water

„Wat is jouw levensbron? Leef jij van de Facebook-likes of van spannende Netflix-series? Of leef je van goede preken of goede gesprekken op LCJ-bijeenkomsten die je indronk als water?”

Met deze woorden opende Jan Post zaterdag in Aalsmeerderbrug het Jeugdappel -16 dat georganiseerd was door het Landelijk Contact Jeugdwerk, een van de jongerenorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Het thema luidde ”Levend Water” en zo’n 700 jongeren waren naar het Jeugdappel gekomen.

Post 2

Post, jeugdwerkadviseur bij het LCJ, vermeldde dat dit jaar voor het eerst ook het Hervormd Jeugdwerk (HJW) participeerde in het Jeugdappel. In zijn introductie op het thema Levend Water verwees Post naar enkele Bijbelgedeelten, onder andere het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. „In een land als Israël met zoveel extreme hitte en droogte, werd water anders gewaardeerd dan in het natte Nederland. Het door Jezus’ gebruikte beeld van water sprak erg aan. Hij kon Zich met levend water vergelijken omdat Hijzelf de bron is. Jezus Christus weet dat het water dat Hij kan geven voor ieder mens nodig is.”

Dood en leven

Kandidaat J. van Vulpen uit Renswoude, die 30 juni bevestigd hoopt te worden als predikant van de christelijke gereformeerde Maranathakerk in Urk, wees in zijn toespraak op het hemelsbrede verschil tussen dood en levend water. Volgens Van Vulpen is het opvangen en bewaren van regenwater in een heet en droog land als Israël van levensbelang. Dit in bakken opgeslagen water zal na verloop van tijd smerig en zelfs ziekteverwekkend of ondrinkbaar worden. „Voor Israëlieten was het daarom belangrijk over een bron te beschikken die continu fris en vers water opborrelde. Ieder mens heeft dorst, maar het maakt nogal wat uit waar je de dorst wilt stillen. Of je de geestelijke leegte opvult met muziek of het kijken van de ene film na de andere”, zo waarschuwde Van Vulpen.

Van Vulpen

Van Vulpen stelde dat het levende water, in tegenstelling tot het dode water, geestelijke dorst kan lessen. „Het levende water dat Jezus biedt, verzadigt volkomen en leidt tot het eeuwige leven. Dode wateren kunnen de drinkers nooit verzadigen en zullen uiteindelijk naar de eeuwige dood leiden.”

De kandidaat benadrukte hoe dichtbij en hoe makkelijk dit levend water te krijgen is. „Wat zijn de kosten? Niets! Dit water, hoewel het is betaald met de hoogste prijs, Jezus’ dood, is gratis beschikbaar. In het laatste Bijbelboek doet Jezus de oproep om van het water des levens te nemen voor niets en daarvan drinken.”

Twee vragen

Ter afsluiting van zijn appelwoord gaf Van Vulpen de jongeren twee vragen mee. „Heb jij al van dit water gedronken en ontdekt dat via de verbinding met Jezus Christus –de Bron– Zelf een overvloeiende bron wordt? Zo niet, dan vraag ik je: wat je houdt je tegen van dit water te drinken? De aanbieding van Jezus Christus is ook nu nog geldig. Ook nu nodigt Hij uit het levende water te nemen. Hij is dichtbij, als het goed is ligt Zijn woord op je nachtkastje. Kom, lees dit toch en bid om de Heilige Geest opdat je gaat drinken van dit levende water want zonder dat zal je leven maar leeg zijn.”

Na de interactieve workshops in het rondom het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug waar het Jeugdappel de gehouden werd –onder de rook van de luchthaven Schiphol–, sloot Marcel Vroegop van het Hervormd Jeugdwerk de dag af. Iedere jongere kreeg als aandenken een sleutelhanger mee in de vorm van een waterdruppel.