LCJ-jeugdappel: Majestueuze schepping maakt indruk

„Toen de apostel Johannes op Patmos Christus zag verschijnen, viel hij als dood aan Zijn voeten. Christus had hem vanwege de zondeval moeten verdoemen, maar Hij kwam dichtbij, legde Zijn rechterhand op hem en zei: „Vreest niet.””

Met deze woorden opende jeugdwerkadviseur Dirk van Horssen zaterdag het jeugdappel +16 in Aalsmeerderbrug, dat georganiseerd werd door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ). ”Ongekend groot en toch dichtbij” was het thema van de bijeenkomst. Ds. M. Messemaker sprak over de grootheid van God. De hervormde predikant uit Nijkerk vertelde over Carl Gustaf Boberg, de schrijver van het bekende geestelijke lied ”Hoe groot zijt Gij”. Op een dag moest Boberg schuilen voor een hevig onweer dat diepe indruk op hem maakte. Eenmaal thuis schreef hij het lied: ”O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht.”

„Ben jij ook weleens onder de indruk van de grootheid en majesteit van onze God?” vroeg ds. Messemaker aan de jongeren. „Stokt de adem je weleens in de keel bij wat God doet? Of stokt de adem ons in de keel bij de duurste smartphone, de modernste Tesla of de nieuwste app?” Dat is niets vergeleken bij de grote en machtige God, stelde ds. Messemaker. Omdat God zo heerlijk en heilig is, is Hij niet een God Die je zomaar om de hals valt. „Hij is jouw Schepper, Die alles in handen heeft. Van ons wordt verwacht dat wij heilig voor Hem zullen leven.” Vervolgens stelde de predikant de vraag: Als God zo heilig is, hoe houd je het dan bij Hem uit? „Ik houd het bij deze God uit door Jezus Christus. De Vader zond Zijn Zoon, omdat Hij wil dat het goed komt tussen jou en Hem. Zo maakt Christus Gods grootheid weer toegankelijk.”

Na twee workshoprondes en een warme maaltijd werd de landelijke actie van het LCJ, ”Getuigen gevraagd”, afgesloten. Het totaalbedrag dat dit jaar werd opgehaald is 88.060,59 euro. De helft hiervan gaat naar het kinder- en jeugdwerk van het LCJ. Verder kreeg stichting Een boodschap voor Kerkrade een cheque voor 700 kinderbijbels. Het platform Evangeliestek kreeg een cheque voor vijftien onlinekinderbijbelverhalen en aan stichting Sjofar werd een nieuwe Bijbelbus overhandigd. Met deze voormalige ambulance kan de stichting vijftig tot zeventig bezoeken per jaar afleggen om mensen te benaderen met het Evangelie.

In de avondlezing sprak ds. K. Hoefnagel over het thema ”En toch dichtbij”. De christelijke gereformeerde predikant uit Sliedrecht legde uit hoe je kunt zien dat God dicht bij je is. „Van Wie heb ik het leven gekregen? Van God. Hij heeft ons gemaakt. Wij komen uit Zijn handen voort, zo dichtbij is Hij. Je bent geen vreemde voor God, laat God ook geen vreemde voor jou zijn.” Verder wees ds. Hoefnagel op het bijzondere van de doop, waarin God naar mensen toe komt. „Jezus Christus is de Zaligmaker en je hebt Hem nodig. Hij zocht je toen je nog maar 50 centimeter groot was en zei: „Ik wil je Borg zijn.” Sinds die dag wandelt Hij je achterna.” God vraagt je: „Wat is erop tegen dat ik je God zou zijn?” Vraag Hem dan of Hij je datgene wil geven wat Hij belooft.”