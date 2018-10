LCJ-jeugdappel: Afhankelijkheid moeilijk te midden van veel rijkdom

„Wat is het moeilijk om in onze rijkdom, met drie broden in de vriezer, ons afhankelijk te voelen van God.” Jeugdwerkadviseur Marieke Griffioen van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken introduceert op het jongerenappel het thema ”Verlangen naar rijkdom”. Ze wijst op Jezus, Die Zijn rijkdom in de hemel weggaf om mens te worden.

Tijdens het 44e jeugdappel, afgelopen zaterdag in Aalmeerderbrug, gaat het niet alleen over het omgaan met geld en goed. In zijn lezing stelt ds. A. D. Fokkema (Kerkwerve) rijkdom in God centraal. „Jim Elliot werd vermoord door de indianen die hij het Evangelie wilde brengen. In zijn dagboek schreef hij eens: „Je bent geen dwaas als je geeft wat je niet kunt behouden om daarmee te winnen wat je niet kunt verliezen.” Aan zijn leven kun je zien hoe ver dat voor hem ging en hoe rijk een leven met God is.”

Rijkdom is een zegen van God, concludeert ds. Fokkema vanuit de Bijbel. „Zo zegt Jakob het: „Alles wat ik heb is een zegen die ik van God gekregen heb.” Daarom kan ik na het eten of na een fijne vakantie de Heere danken.”

Toch zijn er in de Bijbel ook negatieve voorbeelden van rijke mensen. „Ze hebben zich verrijkt ten koste van anderen. Hoe is dat met ons? Verdienen wij hier in Nederland ons geld over de rug van arme mensen in derdewereldlanden? Rijkdom wordt zo een zelfgemaakte vloek.”

Aardse schatten zijn vergankelijk. „De Heere Jezus maakt het eigenlijk belachelijk wanneer hij zegt dat een mot, zo’n klein diertje, een schat kan bederven. Er is maar weinig voor nodig om onze schatten te doen vergaan.”

Toch adviseert ds. Fokkema de jongeren om schatten te verzamelen. „Alleen kun je geen twee heren dienen, God en de mammon. Een hart dat schatten zoekt in aardse rijkdom wordt zelf door verderf aangetast. Maar een hart dat eeuwige schatten zoekt, ontvangt ook de schat van het eeuwige leven.”

In de middaglezing stelt Ed van Hell de economie voor als een spel. „De inzet is geld. Maar hoe speel je goed?” De directeur van stichting Ontmoeting stelt twee benaderingen voor: die van het zonnetje, iemand die geniet van het geld, en die van Rupsje Nooitgenoeg: iemand die alleen uit is op het vermeerderen van geld en goed. „In de Bijbel lees je niet zo vaak een heel duidelijke tegenstelling tussen God en de duivel. Wel stelt de Heere Jezus de mammon tegenover God.”

Bij een goede omgang met geld en goed betrekt een christen God bij Zijn inkomsten en uitgaven, stelt Van Hell. Delen van je rijkdom hoeft niet altijd het doneren van geld te betekenen. „Ik ben onder de indruk van jongeren die in onze organisatie als vrijwilliger aan de slag gaan.”

De houding van Rupsje Nooitgenoeg betekent dat geld geven beschouwd wordt als verlies. „Bij de weduwe in de tempel die haar laatste penning weggeeft lezen we echter niets van paniek. Die houding lijkt op wat er staat in Psalm 104: de dieren wachten op God, Die hun op het juiste moment hun eten geeft. Zo’n mens leeft in vertrouwen op God.”