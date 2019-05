LCJ introduceert nieuwe huisstijl en magazine Vuur!

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) in de Christelijke Gereformeerde Kerken voert vanaf dinsdag fasegewijs een nieuwe huisstijl in. Ook verschijnt het inspiratiemagazine Vuur!

Dat maakte de jongerenorganisatie dinsdagmorgen bekend.

Het LCJ signaleert dat er zorgen leven over jongeren. Daarom zet de organisatie in op het signaleren van jeugdtrends en direct contact met jongeren via onder andere workshops op scholen, catechese en jeugdpastoraat. Vanuit kerkelijke gemeenten komt steeds meer behoefte aan plaatselijke toerusting.

In het inspiratiemagazine Vuur! geeft het LCJ informatie over zijn projecten en de veranderingen binnen de organisatie.