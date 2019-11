LCJ en HJW houden samen Bijbelstudieconferentie

Het is uiterst leerzaam en boeiend om te zien hoe Jezus met mensen omging, aldus ds. B. de Graaf. „Soms voorzichtig en fijnzinnig, soms ronduit fel en confronterend; maar altijd liefdevol en nooit om mensen te schofferen of af te serveren.”

De emeritus predikant uit Nunspeet zei dit zaterdagmorgen tegen zo’n honderd jongvolwassenen op een Bijbelstudieconferentie +16 in Lage Vuursche, georganiseerd door het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Elk jaar organiseert het LCJ, een jeugdwerkorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, samen met het HJW, een platform binnen de Protestantse Kerk in Nederland, twee Bijbelstudieconferenties voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Dit najaar had de conferentie –met iets meer dan het maximale aantal inschrijvingen van honderd deelnemers– als thema ”Jezus in gesprek met…”.

De conferentie werd vrijdagavond geopend door ds. J. W. Hooydonk, predikant van de hervormde gemeente in Kockengen, met een lezing over ”Jezus in gesprek met de overspelige vrouw”. Zaterdagmorgen hield de christelijke gereformeerde emeritus ds. De Graaf een lezing over ”Jezus in gesprek met de Farizeeën”.

Keurmeesters

Ds. De Graaf wees erop dat Jezus in zijn gesprekken met de Farizeeën een opvallend felle toon aanslaat. Toch is die felheid niet zo te verklaren als zou Jezus ver bij de Farizeeën vandaan staan, zei hij, want van alle denominaties uit die tijd staat Hij toch het dichtst bij de groep van de Farizeeën. „Jezus uit Zich niet alleen kritisch, maar soms ook waarderend. Hij waardeert de Farizeeër Nicodemus als „een leraar in Israël” en in de Bergrede stelt Jezus dat de Farizeeën „op de stoel van Mozes zitten.” De Farizeeën bedoelden het goed, maar toch had Jezus moeite met hun manier van omgaan met de wet. Net als tegenwoordig in sommige kringen dachten zij er goed aan te doen een omheining van 613 geboden en verboden rond de wet leggen. Uit veiligheidsoverwegingen hadden de Farizeeën dit veiligheidshek om de wet en de Thora heengebouwd. Zij waren keurmeesters die vanuit een weegschaalmodel met de vinger naar mensen wezen die tekortschoten.”

De predikant wees op het grote onderscheid met Jezus. Hierbij gaat het niet om een tegenstelling tussen ‘lichte godsdienst’ van Jezus tegenover ‘wettische godsdienst’ van de Farizeeën, zei hij. Jezus pleitte een „gerechtigheid overvloediger dan die der Farizeeën” bepleitte én bleef een „Herder met geopende armen.”

Ter illustratie verwees ds. De Graaf naar de genezing van de blindgeborene uit Johannes 9. De Farizeeën vroegen „Wie heeft er gezondigd?” en „Wat is het gebod?” Jezus echter vraagt: „Wat wil Mijn hemelse Vader?” en ziet deze blindgeborene in zijn nood. „Welke bril hebben wij op?” zo besloot de predikant zijn lezing. „Is die door wetticisme beslagen? Of door de Heilige Geest zo gescherpt dat wij mensen in nood zien?”

Samaritaanse vrouw

Op het programma voor zaterdagavond staat een lezing van drs. Els van Dijk over ”Jezus en de Samaritaanse vrouw”. Zondagmorgen is er een kerkdienst in de christelijke gereformeerde kerk te Soest met een preek van ds. J. L. de Jong over ”Jezus in gesprek met Petrus”, zondagavond een in die van Naarden met een preek van dr. M. J. Kater over ”Jezus in gesprek met de misdadiger aan het kruis”.

Klik op de foto om beelden van de conferentie te bekijken.