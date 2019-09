LCJ-directeur Van Vianen ontslagen

Kees van Vianen, algemeen directeur-bestuurder van de christelijke gereformeerde jongerenorganisatie LCJ, is officieel ontslagen.

De raad van toezicht van het LCJ deelde donderdagmorgen mee de arbeidsovereenkomst met Van Vianen te hebben ontbonden. „Intern onderzoek heeft bevestigd dat het gedrag van de directeur op het gebied van seksualiteit in communicatie met jongeren via social media, gezien de door het LCJ voorgestane waarden en normen, grensoverschrijdend en onacceptabel is.”

Van Vianen werd eind augustus geschorst en op non-actief gesteld. Hij was vanaf de oprichting in 1984 bij het LCJ betrokken. Sinds 2009 was hij directeur.