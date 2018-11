LCJ-avond geloofsopvoeding live op RD.NL

In de serie #opvoedendoejesamen vindt dinsdagavond in Sliedrecht de vierde opvoedavond plaats. Thema van de avond is ”Seksuele opvoeding in gezin, school en kerk”.

Hoofdspreker van de bijeenkomst, die begint om 19.45 uur, is Sarina Brons.

De serie #opvoedendoejesamen is onderdeel van de opvoedacademie van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ). Meer informatie is te vinden op de website van het LCJ.

De bijeenkomst is live te volgen via RD.NL.

