Lausannebeweging wil naamchristenen bereiken met Evangelie

Wereldwijd noemen 2,5 miljard mensen zich christen. Maar hoevelen van hen volgen Jezus Christus?

Deze probleemstelling lag donderdag op tafel bij het overleg van de Lausanne Beweging voor Wereldevangelisatie in Rome. De bijeenkomst, met als thema: ”Het Evangelie voor iedere christen”, duurt tot maandag. Sociologen, theologen en missiologen denken er na over de vraag hoe om te gaan met naamchristenen. Zij moeten worden gezien als „zendingsveld”, vinden de organisatoren.

Nominale christenen zijn te vinden in elke gemeente, elke kerkelijke traditie, elke theologische stroom en elke culturele context, schrijft de Amerikaan David Bennett, hoofdredacteur van het tijdschrift Lausanne Global Analysis. Ze dragen het label ”christen” omdat ze geboren zijn in een bepaald gezin of behoren tot een bepaalde culturele of religieuze context. Of omdat ze opgenomen zijn in een christelijke gemeenschap zonder dat dit impact heeft op hun dagelijks leven. „Dit betekent dat veel mensen die zichzelf christen noemen, nooit echt het Evangelie aanvaarden. Ze hebben zich nooit van hun zonden bekeerd, noch Jezus als hun Verlosser en Heere verwelkomd. Ze groeien niet in geloof, kennis of gehoorzaamheid. Ze ervaren geen levensverandering. Ze geven geen blijk van de vrucht van de Geest.” Voor het overleg in Rome zijn 45 mensen van over de hele wereld uitgenodigd.