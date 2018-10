In het Bijbelmuseum in Washington is sinds zaterdag de langste geïllustreerde Bijbel ter wereld te zien.

Als de 3333 bladzijden als een accordeon worden uitgevouwen, meet het boek meer dan 1,5 kilometer. Dat is langer dan vijftig uitgerolde Thorarollen.

De Duitse bankier Martin Wiedmann ontdekte de Bijbel in 2013 in het atelier van zijn vader in Stuttgart. Die werkte er ruim zestien jaar aan.