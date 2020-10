Laatste mogelijkheid voor aanvraag subsidie kerkenvisie

Burgerlijke gemeenten die een kerkenvisie willen opstellen, kunnen daarvoor tot 15 februari een vergoeding aanvragen bij de overheid. Het is de laatste mogelijkheid om aanspraak te maken op zo’n subsidie.

Dat meldt het platform Toekomst Religieus Erfgoed op zijn website.

Het opstellen van een kerkenvisie helpt een gemeente zicht te krijgen op het aantal gebedshuizen op het eigen grondgebied. Met een kerkenvisie kan in kaart gebracht worden wat de staat en het huidige gebruik van de gebouwen is, en of bijvoorbeeld herbestemmig mogelijk is als gebouwen hun religieuze gebruik hebben verloren.

Voor het opstellen van zulke kerkenvisies heeft de overheid miljoenen euro’s subsidie beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen een aanvraag doen voor deze zogeheten decentralisatie-uitkering. De hoogte van de subsidie die zij ontvangen, is afhankelijk van het aantal kerken in een gemeente.

Inmiddels hebben zo’n 140 gemeenten een dergelijke aanvraag gedaan en zijn gestart met het opstellen van een kerkenvisie. In diverse gemeenten is die inmiddels afgerond, zoals in Rotterdam en Súdwest-Fryslân.

