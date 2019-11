Laatste expositie in Bijbels Museum Amsterdam

In het Bijbels Museum aan de Amsterdamse Herengracht is deze week de laatste tentoonstelling voor de sluiting eind 2020 van start gegaan. De expositie rond werk van Kees de Kort, getiteld ”Ikonen: Christelijke feestdagen in beeld”, is tot 1 juni 2020 te zien.

Kunstenaar Kees de Kort (1934) maakte vanaf 1964 een serie traditionele ikonen, schilderingen op houten panelen met Bijbelse voorstellingen, en Bijbelillustraties. De serie, waarvan de ruim zestig originelen nu voor het eerst getoond worden aan het publiek, is in samenwerking met het Ikonenmuseum te Kampen ontwikkeld. In de tentoonstelling komen belangrijke heilsfeiten uit de Bijbel naar voren, zoals het kerstfeest, paasfeest en pinksterfeest.

Volgens het Bijbels Museum staat De Kort bekend om zijn heldere en kleurrijke beelden. „De kracht en eenvoud van zijn Bijbelillustraties beogen dat de essentie van het verhaal direct bij de kijker overkomt.”

Het werk van Kees de Kort geniet nationaal en internationaal grote bekendheid, aldus het museum. Vanaf de jaren zestig maakte de kunstenaar, in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, ook een serie Bijbelse geschiedenissen voor mensen met een verstandelijke beperking.

De tentoonstelling van Kort is de laatste expositie die het Bijbels Museum organiseert in het pand aan de Herengracht. Het museum maakt vanaf volgend jaar uitsluitend reizende exposities met kunst rond Bijbelse thema’s en verhalen. Die exposities krijgen geen vaste plek, maar reizen rond door Nederland. Ze zijn onder meer te zien in Den Bosch, Zwolle, Den Haag en Zierikzee.

De reizende tentoonstellingen zullen gemaakt worden in opdracht van het Bijbels Museum en behandelen Bijbelse thema’s en verhalen.

De vaste collectie verdwijnt uit het museum, zo maakte het in september bekend. Andere musea, waaronder Museum Catharijneconvent in Utrecht en het Joods Historisch Museum in Amsterdam, nemen de zorg voor de collectie over. Eind volgend jaar sluit het Bijbels Museum dan definitief de deuren.