Laatste eredienst wijkgemeente in Triomfatorkerk Barendrecht

In de Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk in Barendrecht wordt zondag de laatste eredienst gehouden van de van oorsprong gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost van de protestantse gemeente Barendrecht.

Volgende week zondag wordt samen met de hervormde wijkgemeente een start gemaakt „met het samen vieren van de erediensten in de Dorpskerk”, zo maakte de protestantse gemeente bekend. „Hiermee komen na 131 jaar de twee christelijke bloedgroepen, hervormd en gereformeerd, weer bij elkaar in het kerkgebouw waar eens de afscheiding een feit werd, en gaan zij vol vertrouwen samen werken aan de toekomst.”

De Triomfatorkerk werd deze zomer verkocht aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. „We zien deze stap dus niet als een breuk maar als overgang en voortzetting”, aldus ds. C. Romkes van de Triomfatorkerk: „wij als wijkkerkenraad schuiven aan bij de Dorpskerk, het gebouw dragen we dankbaar over aan hen die het al vijf jaar huurden. Ook met hen zijn we vertrouwd geraakt. Daarom blazen wij onze Paas-kaars niet uit maar geven we die brandend aan hen over.”

Begin vorig jaar werd bekend dat de protestantse gemeente twee kerkgebouwen te koop wilde zetten, de Bethelkerk in het centrum en de Triomfatorkerk.