Laatste dienst Nieuwe Kerk ’s-Gravenzande

Op zondag 8 september wordt de laatste dienst gehouden in de Nieuwe Kerk te ’s-Gravenzande. Op 15 september heeft de eerste gezamenlijke dienst in de Dorpskerk plaats, vermeldt de site van de protestantse gemeente ’s-Gravenzande.

Op 14 juli is er na de dienst in de Nieuwe Kerk gelegenheid om de kerk te bezichtigen. Op een eerdere open dag, op 22 juni, kregen de bezoekers ook oude doop- en trouwboeken te zien en waren er technische tekeningen uitgespreid die gebruikt waren bij de bouw van de kerk. Ook kregen ze informatie over de diverse orgels die in de loop van 65 jaar gebruikt zijn en over het kunstwerk op de voorgevel.

De Nieuwe Kerk aan de Heenweg gaat in de verkoop. Voorwaarde is dat de koper het gebouw niet afbreekt. Het kerkgebouw werd in 1951 in gebruik genomen. Daarvoor hield men een aantal jaren kerkdiensten in gebouw Jachin.

De buurtschap Heenweg telt ongeveer 650 inwoners. Behalve het protestantse kerkgebouw staat er ook een rooms-katholieke kerk, de Heilige Lambertuskerk.

De protestantse gemeente ’s-Gravenzande heeft na het afstoten van de Nieuwe Kerk nog vier kerken over: de Dorpskerk, Noorderbrug, Uniekerk en De Nieuwe Rank.