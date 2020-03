Laatste dienst kerk protestants Tiel gaat niet door

De afscheidsdienst in de protestantse kerk aan de Dr. Schaepmanstraat in Tiel, die voor zondag gepland stond, gaat in verband met het coronavirus niet door, bericht de protestantse gemeente Tiel op haar website.

De voormalige gereformeerde kerk is verkocht aan Stichting Sociaal Plein Tiel. Scriba Watze Elgersma schrijft op de site van de gemeente dat het bedehuis aan een goede partner is verkocht, „aan een stichting met een maatschappelijke doelstelling, die als Sociaal Plein Tiel plaats biedt aan ons aller Inloophuis en aan het Toon Hermanshuis. Met andere deelnemers zijn nog gesprekken gaande die in een vergevorderd stadium zijn.”

Kerkleden zijn in de gelegenheid gesteld om de kerkbanken en stoelen uit de kerk te kopen. Lange banken kosten 200 euro en kortere 175. Stoelen gaan voor 5 euro de deur uit.

In 2015 besloot de protestantse gemeente Tiel het kerkgebouw te verkopen. De kerk is in 2016 buiten gebruik gesteld.

De gereformeerde kerk in Tiel is in 1853 geïnstitueerd. Het kerkgebouw werd in de Tweede Wereldoorlog totaal verwoest. Het huidige gebouw aan de Dr. Schaepmanstraat met vierhonderd zitplaatsen werd in 1951 in gebruik genomen.