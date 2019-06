Laatste dienst in Westzijderkerk Zaandam

In de Westzijderkerk te Zaandam heeft op zondag 26 mei de laatste gewone zondagse kerkdienst plaatsgevonden. Dat meldt de site van de protestantse gemeente Zaandam. In het kerkgebouw worden al sinds 1640 kerkdiensten gehouden.

Voorgangers in de dienst waren ds. P. J. van der Woel en ds. J. Visser. Halverwege had de overgang plaats naar de Noorderkerk. Hiervoor was een speciale bus ingezet waarin de kerkelijke attributen uit de Westzijderkerk meegingen: het avondmaalszilver, de kanselbijbel en de dooprol. Deze werden de Noorderkerk binnengedragen en op de liturgietafel geplaatst, waarna de dienst werd voortgezet.

De Westzijderkerk is eigendom van de stichting Stadsherstel, die monumentale gebouwen in en rond Amsterdam beheert. Het bedehuis, dat ook wel Bullekerk genoemd wordt, gaat vanaf nu cultureel centrum Bullekerk heten. Er worden culturele en sociale activiteiten in georganiseerd. Voor speciale kerkdiensten mag de protestantse gemeente tien keer per jaar van het kerkgebouw gebruik blijven maken.

In 1637 gaven de Staten van Holland en West-Friesland toestemming voor de bouw van de Westzijderkerk. Tot dan kerkten de gereformeerden in de Oostzijderkerk. De huidige toren dateert uit 1692.