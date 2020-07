Laatste dienst in Het Kruispunt Voorschoten

De protestantse gemeente Voorschoten heeft zondag –5 juli– de laatste kerkdienst gehouden in het voormalige gereformeerde kerkgebouw het Kruispunt te Voorschoten, meldt de site gereformeerdekerkeninfo.nl. De dienst werd bijgewoond door zeventig à tachtig personen.

Tijdens de dienst gingen alle drie de predikanten van de protestantse gemeente voor: ds. Willem de Boer, ds. Bert Boter en ds. Anki Peper. Uitgangspunt voor de prediking was Kolossenzen 2:6,7: „Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.”

De protestantse gemeente Voorschoten heeft inmiddels twee van haar drie kerkgebouwen afgestoten: het Kruispunt aan de Schoolstraat en De Ontmoeting in de wijk Noord-Hofland. Ze houdt nu nog uitsluitend diensten in de Dorpskerk, een rijksmonument dat dateert uit 1886.

Het Kruispunt, met de markante toren, is verkocht. Het is nog niet bekend wat er mee gebeurt. Het kerkgebouw werd op 16 mei 1924 in gebruik genomen. In 1958 werd zalencentrum De Werf toegevoegd. In 1974 werd De Voorhof gebouwd.