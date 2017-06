Laatste dienst in christelijk gereformeerde Jeruzalemkerk Den Haag

In Den Haag werd zondag de laatste kerkdienst gehouden in de christelijke gereformeerde Jeruzalemkerk. Het markante kerkgebouw deed sinds 1936 dienst. In haar hoogtijdagen telde deze christelijk gereformeerde kerk (cgk) ruim 900 leden en doopleden.

De plaatselijke predikant ds. M. Groen bediende het Woord uit Psalm 122 en sprak over Jeruzalem als woonplaats van Gods vrede. Net als in Den Haag waren in deze stad de zetels van het gericht, want vrede en recht horen bij elkaar. Maar het belangrijkste is in Jeruzalem het kruis van Christus stond.

„In de afgelopen tachtig jaar kwamen in deze kerk mensen samen om God en elkaar te ontmoeten, te horen van genade en vrede en van eeuwig leven. We nemen afscheid van het kerkgebouw, maar het is niet het einde”, zei de predikant. Aan het einde van de dienst werden door gemeenteleden de kanselbijbel, de paaskaars, het avondmaalstel en de doopvont de kerk uitgedragen.

De aanwezigen, waaronder veel buurtbewoners, zongen het lied: „Hoe pijnlijk het verlies van wat niet blijven mocht/ voor ieder die zo trouw de eigen kerk bezocht/ hier werd gedoopt, het zegel, teken van ’t verbond/ hier klonk bij brood en wijn de dank uit hart en mond.”

De drie cgk’s van Den Haag en Rijswijk zijn gefuseerd. Vanaf september hebben de samenkomsten plaats in de Nebokerk, die momenteel verbouwd wordt. Tot die tijd worden de diensten gehouden in de Morgensterkerk van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. De Jeruzalemkerk is gekocht door een particulier. De Moriakerk in Rijswijk is verkocht aan een Indonesisch kerkgenootschap.

---

Lees ook:

Laatste dienst in Jeruzalemkerk cgk Den Haag (RD.nl, 21-06-2017)

CU/SGP Den Haag: Maak Jeruzalemkerk monument (RD.nl, 13-01-2017)

Den Haag: laatste dienst in Moriakerk (De Wekker, 28-10-2016)

Het haarstukje van de dominee (Reformatorisch Dagblad, 24-10-2016)