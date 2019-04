Kwart protestantse kerken Midden-Duitsland niet meer in gebruik

Minstens een kwart van de protestantse kerkgebouwen in Midden-Duitsland wordt niet meer voor erediensten gebruikt. „Maar laat ze dan in elk geval open.”

Dat is de boodschap van de 29e protestantse ”Kirchbautag” die in september in Erfurt plaatsvindt. De Evangelische Kerk in Midden-Duitsland is rijk aan kerken, maar arm aan leden, aldus de organisatoren. „Deze kerkgebouwen vormen een schat, die onderhouden moet worden. Maar ze vervolgens af te sluiten, is geen goed idee. Kerken die niet gebruikt worden, hebben geen toekomst.”

In het Vlaamse Mechelen had vorige week ook een studiedag plaats rond religieus erfgoed. „Denk mee over de toekomst van 1786 kerken in Vlaanderen”, luidde het motto.