In de Onderzeebootloods in Rotterdam is donderdag een chocoladekunstwerk met daarop een schip van Mercy Ships onthuld. Chocolatier Frits van Noppen uit Ridderkerk maakte het „lekkerste wereldrecord” met een volume van meer dan 100.000 chocoladeletters, verdeeld in 1600 elementen.

Doel is om meer dan 1 miljoen euro op te halen voor het werk van Mercy Ships. De organisatie vaart met een ziekenhuisschip naar de armste landen in Afrika.