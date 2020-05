Kunstenaar maakt doopveer - en andere initiatieven rond corona

Kunstenaar André Bikker uit Doesburg heeft een houten doopveer gemaakt. Omdat de armen van een predikant de afstand van anderhalve meter niet kunnen overbruggen, is een ‘verlengde arm’ nodig. Dit kan door een oud kerkelijk voorwerp, de zogenoemde Jakobsschelp, te verlengen.

Bikker heeft een doopveer ontworpen, een verlengde doopschaal in de vorm van een veer. De veer verwijst naar de duif die neerdaalde toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan. De doopveer is 1,20 meter lang en gemaakt van grenen. Het hout is geïmpregneerd met lijnolie zodat het water niet in de veer trekt. De houten doopveer is online te bestellen.

Webinar jeugdevangelisatie

De landelijke werkgroep jeugdevangelisatie (LJW) van de Gereformeerde Gemeenten organiseert dinsdag een webinar. De webinar jeugdevangelisatie wordt gehouden voor leidinggevenden van de kinder- en tienerclubs. De LJW verzorgt een presentatie over de ervaringen die zijn opgedaan met een online Bijbelclub en andere digitale manieren van werken. Verder is er ruimte voor leidinggevenden om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Opgave voor de webinar kan via lwj@evgg.nl.

Benefietconcert Cular

Muziekensemble Cular geeft op 28 mei via YouTube een benefietconcert voor Stichting Jafet. Op deze manier wil het muziekgezelschap geld ophalen voor het werk dat het zendingsechtpaar Janneke en Fernando Galvaõ-Hulst en hun medewerkers doen voor kinderen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. De link naar het concert wordt binnenkort gepubliceerd op de website van Cular.

Coronaproof actiedag

Op Hemelvaartsdag houden de stichtingen Present en Missie Dordt een actiedag die „coronaproof” is. Het moet een dag zijn van omzien naar elkaar en dienstbaar zijn aan de stad, zo melden de stichtingen in een gezamenlijk persbericht. Inwoners van Dordrecht worden opgeroepen om mee te doen met een zelfbedacht initiatief. Dat kan van alles zijn: van het bakken van taarten voor een verzorgingstehuis tot het oplaten van een vlieger met een bemoedigende tekst. Ook kan men aansluiten bij bestaande acties. Deelnemers kunnen kiezen uit activiteiten als ramen zemen, vuilnis prikken, taarten bakken of tuintjes onkruidvrij maken. Deelnemers dienen de RIVM-richtlijnen in acht te nemen. Online opgeven kan op de website, lichtvoordordt.nl.

360 graden-dienst

Op Hemelvaartsdag vindt er een „360 graden-dienst” plaats vanuit de Emmanuëlkerk te Zutphen. Door het 360 graden-beeld kunnen bezoekers zelf bepalen waarnaar ze willen kijken. Tijdens de dienst is er aandacht voor het werk van Stichting De Haven. Deze stichting is er voor moeders, dochters en zussen die in de seksindustrie werken. De Haven biedt maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat om vrouwen uit de prostitutie te helpen. De dienst is online te beluisteren.

Podcast en webinar

Weetwatjegelooft.nl, een kennisplatform over de Bijbel, geloven en kerkzijn, organiseert een drietal activiteiten. De podcastserie ”barmhartig leven in crisistijd” gaat over de zeven werken van barmhartigheid, met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Daarnaast wordt op 5 juni een webinar gelanceerd over ”slim werken in coronatijd”. Tot slot biedt het samenwerkingsverband van de Theologische Universiteit Kampen en Viaa (de voormalige Gereformeerde Hogeschool) in Zwolle, een training ”podcasting voor predikanten” aan.

Take a preek

Ds. Otto Grevink, bekend van internetkerk MijnKerk.nl en de Tilburgse onlinecoronadiensten, vertelt in een podcastserie over de beste preken die hij in de achterliggende twintig jaar heeft gehouden. De predikant is de podcastserie, met de naam ”Take a preek”, gestart om luisteraars tijdens een rustmoment inspiratie op te laten doen of om de stilte juist te doorbreken. De serie is te vinden op takeapreek.nl.

Koeweidienst

De jaarlijkse openluchtdienst op de Koewei achter Kasteel de Schaffelaar in Barneveld gaat dit jaar vanwege de coronacrisis niet door. De Koeweidienst, zoals de dienst van tweede pinksterdag genoemd wordt, is daarom online mee te luisteren.

Psalmenafstand

Het is weliswaar geen echt initiatief, maar een gedachte die Lulof Dalhuisen, dirigent van de bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe, deelde. „Waarom noemen we anderhalvemeterregel niet de Psalmenafstand? Een afstand van 150 centimeter is gelijk aan ons aantal psalmen, waar we elke keer zoveel steun en troost uit mogen putten”, aldus de inwoner van Oene.