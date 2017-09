Kruiskerk protestants Heerenveen moet zorgcentrum worden

De protestantse gemeente Heerenveen wil de Kruiskerk aan de Burgemeester Falkenaweg ombouwen tot een zorgcentrum voor ouderen die matige tot intensieve zorg nodig hebben.

Volgens een werkgroep kunnen de kerk en het bijbehorende perceel plaats bieden aan 23 zorgwoningen voor ouderen en vijf woningen voor partners van zorgbehoevenden. De voorziening zal 24 uur per dag zorg gaan bieden.

Tien van de 23 woningen komen in het kerkgebouw. De overige woningen zijn nieuwbouw en komen ten westen en zuiden van de kerk te staan. Ze worden met een glazen gang verbonden met het gebouw.

Monumentenstatus

In april stelde Sjirk Huizinga, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Heerenveen, bij een beroepszaak voor de adviescommissie van ”Hûs en Hiem” dat de monumentenstatus van het gebouw het voor de gemeente erg lastig maakt er een andere bestemming voor te vinden. Huizinga hoopt dat met deze invulling de monumentale status van de kerk recht wordt gedaan. „De gemeente Heerenveen is er in ieder geval erg enthousiast over. Het vooraanzicht van de kerk richting de Falkenaweg blijft in ieder geval behouden.”

De komende tijd gaat de werkgroep om de tafel zitten met investeerders en zorginstellingen. Volgens Sicor Smits van de werkgroep zullen verbouw en aanpassing al gauw een paar miljoen kosten. Maar volgens hem maakt het plan goede kans. „We weten dat er wachtlijsten zijn voor dergelijke zorg, maar ook dat er tehuizen leeg staan. Dit is echter een heel mooi plekje waar mensen graag willen worden verzorgd.”

Betonnen constructie

De Kruiskerk is in 1921 gebouwd. Het was een van de eerste kerken met een geheel betonnen constructie en is daarom op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De kerk wordt sinds 2012 niet meer door de protestantse gemeente gebruikt omdat deze destijds een nieuwe kerk in gebruik nam, de Trinitas.