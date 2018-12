Kruiskerk Arnhem: Classisbesluit CGK teleurstellend

De samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk in Arnhem vindt het besluit van de classis dat ze geen vrouwelijke ambtsdragers mag benoemen, „uitermate teleurstellend.”

Dat heeft de predikant van de gemeente, ds. D. H. T. Postuma, dinsdag desgevraagd gezegd.

De classis Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) kwam donderdag terug van een in oktober genomen besluit om de Kruiskerk in Arnhem groen licht te geven voor de vrouw in het ambt. De regionale vergadering had geen rekening gehouden met een synodale handreiking uit 2013, waarin staat dat „vrouwelijke leden van de gemeente geen passief kiesrecht hebben wanneer een van de kerkverbanden van de samenwerkingsgemeente daarvoor niet de ruimte geeft.”

De classis werkt nu aan twee zogenoemde instructies: over vrouw in ambt en over botsend kerkrecht. Het is de bedoeling dat het thema ”vrouw en ambt” volgend jaar op de agenda van de generale synode komt te staan.

De Kruiskerk is niet van plan in haar geheel lid te worden van de Nederlands Gereformeerde Kerken. „We zijn, weten en voelen ons onderdeel van de CGK.”