Kroon op jarenlang debat

De Pruisische koning Friedrich Wilhelm IV wilde boven de kapel in zijn paleis een duidelijk motto. Op de koepel die hij in 1854 liet bouwen, liet hij twee Bijbelteksten ineenvloeien: Onder de hemel is geen andere Naam gegeven dan die van Jezus, voor Wie elke knie zich buigen zal (Handelingen 4:12 en Filippenzen 2:10). Bovenop kwam een groot kruis.

Klik op de foto om de fotoserie te bekijken.

Aan het Berlijnse stadsslot was al eeuwen gebouwd. De koepel was de bekroning van de macht van het calvinistische koningsgeslacht. Samen met de Berliner Dom aan de overkant vormde het paleis een eenheid van pompeuze barokke bouwkunst.

De Dom werd na de oorlog gerestaureerd. Maar het paleis werd in 1950 opgeblazen. De leiders van de nieuwe DDR zagen daarin een symbool van de Duitse monarchie, die al in 1918 was afgeschaft. Op de plek verrees het Palast der Republik met onder meer het parlement.

Met de Muur viel echter ook dit socialistische Palast. Zo ontstond het plan om het stadsslot te herbouwen. Lang bleef onduidelijk of de koepel zou terugkeren. Dat was duur. Bovendien waren het kruis en die tekst niet „levensbeschouwelijk neutraal”. Nog deze week schreef de Duitse pers dat met dit kruis kolonialisme en slavernij waren verdedigd.

Nu de steigers weg zijn, glinsteren de gouden letters weer over de stad. En vanaf vrijdagmiddag torent het kruis overal bovenuit. Als kroon op een jarenlang debat.