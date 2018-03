„Kritische vragen bij online zetten kerkdiensten”

Kerken die hun diensten publiekelijk uitzenden via internet lopen risico’s. Niet alleen is de privacy van gemeenteleden in geding, ook bestaat de kans dat predikanten zich minder vrij voelen en hun preken aanpassen.

In het Nederlands Dagblad zegt Herman Selderhuis, hoogleraar kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, dat juristen en theologen samen moeten nadenken over welke informatie een kerkelijke gemeente wel of niet online wil delen.

„Afkondigingen en voorbeden rond huwelijksproblemen en echtscheiding bijvoorbeeld, horen niet uitgezonden te worden”, aldus Selderhuis. „En veronderstel dat je de gemeente in je preek eens stevig moet aansporen vanwege gebrek aan trouw of vanwege de achterblijvende bereidheid in het ambt te dienen. Dat doe je anders als je weet dat je rekening moet houden met een publiek daarbuiten.” Positief is „het missionaire aspect”, vindt de hoogleraar: wie niet in de kerk kon zijn, kan de dienst op een later moment terughoren.