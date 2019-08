Kritiek op ‘vrouwonvriendelijk’ boek over spirituele oecumene

Een aantal theologen heeft op het te verschijnen boek ”Spirituele oecumene” kritiek geuit omdat er te weinig vrouwen aan hebben meegewerkt.

Theologe dr. Margriet Gosker wees er vrijdag op Facebook op dat van de vijftig bijdragen aan de bundel er twee geschreven zijn door een vrouw. Het boek wordt op 28 september gepresenteerd op een symposium in Amersfoort, met allemaal mannelijke sprekers. Dit leidde tot veel kritische reacties op sociale media.

Theoloog Samuel Lee trok vrijdag zijn bijdrage in. Hij hoopt dat de publicatie van ”Spirituele oecumene” wordt uitgesteld en dat vrouwelijke theologen alsnog een artikel zullen schrijven. Theoloog Peter-Ben Smit riep de andere auteurs zaterdag op hun bijdragen ook in te trekken.

Het boek ”Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God”, onder redactie van dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag, verschijnt bij Summum Academic Publications uit Kampen. De bundel zou aanvankelijk worden uitgegeven door Labarum Academic, de wetenschappelijke poot van De Banier, maar die vond de inhoud uiteindelijk toch „minder goed passen bij het fonds” van de Apeldoornse uitgeverij.

De redactie van ”Spirituele oecumene” liet dinsdag weten geen officieel verzoek te hebben gehad om een bijdrage terug te trekken, behalve dat van Lee. „Alle auteurs waren vanaf het begin op de hoogte van de namen van alle scribenten. Ze hebben de zetproef van het hele boek gezien en geaccordeerd.”

Het boek ligt nu bij de drukker. Aan de bundel werkten onder anderen prof. dr. A. van de Beek, ds. G. de Fijter, prof. dr. P. J. J. van Geest, dr. S. Hiebsch, prof. dr. J. Hoek, prof. dr. A. de Reuver en prof. dr. W. van Vlastuin mee. Het symposium gaat ongewijzigd door.

De redactieleden stelden maandag dat het doel van ”Spirituele oecumene” is om de wereldwijde geestelijke eenheid onder christenen te bevorderen. „Onze insteek is niet apologetisch of kerkpolitiek en we willen ook de goede naam van geen enkele man of vrouw tekort doen noch bepaalde groepen christenen of van andere spirituele stromingen aantasten.”