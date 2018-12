Kritiek op priester VS na begrafenis

Het aartsbisdom van de Amerikaanse stad Detroit heeft zich verontschuldigd voor het gedrag van een priester bij een begrafenis van een 18-jarige jongen die zelfmoord had gepleegd. De priester vroeg zich af of de jongeman wel naar de hemel was gegaan.

Volgens de vader van de tiener weigerde de priester zijn preek te staken tijdens de begrafenis op 8 december. Het aartsbisdom noemt het spijtig dat een „ondraaglijke situatie nog moeilijker werd gemaakt” en dat de priester niet meer bij begrafenissen „in de nabije toekomst” zal preken.