Kritiek op Israëlische Archeologische Dienst na vondst meettafel

De Israëlische organisatie Emek Shaveh heeft donderdag kritiek geleverd op de wijze waarop de Israëlische Oudheidkundige Dienst de vondst van een 2000 jaar oude meettafel heeft bekendgemaakt.

Maandag maakte de Israëlische Oudheidkundige Dienst bekend dat er bij opgravingen van de onderaardse pelgrimsweg in Jeruzalem een tafel is gevonden om vloeistoffen af te meten. Archeoloog prof. Ronny Reich lichtte hierbij toe dat iemand de kleine opening aan de onderkant van de tafel met een vinger kon afsluiten. Was de ruimte aan de bovenkant gevuld, dan kon de vinger worden verwijderd. De vloeistof stroomde vervolgens in een container onder de tafel. Op deze manier kon een vaste hoeveelheid wijn of olijfolie worden afgemeten.

Twee keer eerder werden in Jeruzalem ijktafels gevonden, maar die bevonden zich elders in de stad. De nieuwe vondst is gedaan op de pelgrimsweg of trappenweg in de Arabische wijk Silwan. Pelgrims liepen over deze weg naar de tempel. Op de plek van de ontdekking zou zich een plein hebben bevonden, waar handel plaatsvond.

De organisatie Emek Shaveh van archeoloog Yonathan Mizrachi zei donderdag in een verklaring dat er niet zomaar gezegd kan worden dat er zich een handelscentrum bij de pelgrimsweg bevond. De tafel werd namelijk niet gevonden in een bouwwerk. Daarom kan er niets over de oorsprong worden gezegd. „De tafel kan ook afkomstig zijn van de Tempelberg en pas veel later op deze plek in Silwan terechtgekomen zijn.”

Emek Shaveh spant zich in voor de bescherming van het cultureel erfgoed en archeologische vondsten van álle gemeenschappen en godsdiensten. De organisatie stelt dat de Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Elad samenwerken om de Joodse geschiedenis van de Stad van David te benadrukken. Elad is een organisatie die ernaar streeft huizen van Palestijnen in Silwan op te kopen en er Joden in te laten wonen. „We kunnen slechts betreuren dat de archeologen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst bereid zijn een compromis te sluiten over hun professionele ethiek ter wille van de ultranationalistische agenda voor Jeruzalem”, aldus Emek Shaveh.