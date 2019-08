Kritiek op dure mormonentempel in Haïti

De Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen heeft in Port-au-Prince een nieuwe tempel geopend. De luxe waarmee de mormonentempel is gerealiseerd, roept veel weerstand op.

Dat maakte de christelijke nieuwssite Evangelical Focus vrijdag bekend.

Port-au-Prince is de hoofdstad van Haïti, de eilandstaat in de Caraïbische Zee. Haïti behoort tot de armste ontwikkelingslanden ter wereld. De stad Port-au-Prince lijdt nog steeds onder de gevolgen van een aardbeving in 2010, waardoor grote delen van het land zijn verwoest.

In deze context past het niet om een dergelijk luxueuze tempel te bouwen, zei Pau Abad, communicatiemanager en journalist tegen Evangelical Focus. „Hier is bepaald sprake geweest van een gebrek aan tact.”

Het nieuwe mormonencomplex zit vol met kostbaar materiaal zoals Swarovskikristal, Venetiaans glas en pilaren van marmer. De tempel werd in anderhalf jaar tijd gebouwd, terwijl de bouw van andere gebouwen in Haïti vaak jarenlang worden opgehouden door gebrek aan materiaal.

Een dergelijk overdadig religieus bouwwerk heeft een ongewenst effect op de omgeving, zegt Abad. „Dit zorgt voor een kloof ten opzichte van de plaatselijke bevolking en het verdeelt de gemeenschap. Deze tempel werkt ook nodeloos corruptie van het politieke systeem in de hand. Dat is voor een chaotisch land als Haïti desastreus.”