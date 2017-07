Kritiek op afhandeling misbruik bij Jehova’s

De manier waarop de Jehova’s Getuigen seksueel misbruik binnenskamers afhandelen, heeft traumatische gevolgen voor slachtoffers. Daders komen gemakkelijk weg met het misbruik, stellen slachtoffers, leden en ex-leden van het genootschap vrijdag in het dagblad Trouw.

De Jehova’s Getuigen vinden dat hun interne rechtssysteem boven dat van de wereldse autoriteiten staat. Ouderlingen treden op als rechters, volgens richtlijnen van het Amerikaanse hoofdkantoor.

Volgens een misbruikslachtoffer „wordt daders de hand boven het hoofd gehouden.” Een ander noemt het genootschap „een paradijs voor pedofielen.”

Trouw deed naar eigen zeggen uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop de Jehova’s Getuigen in Nederland omgaan met meldingen van seksueel misbruik. Aanleiding vormde een rapport uit 2016 over de Jehova’s Getuigen in Australië. Daarin werd geconcludeerd dat kinderen onvoldoende worden beschermd tegen misbruik en dat de organisatie beschuldigingen van misbruik niet op een goede manier oppakt.

Een ex-ouderling stelt in Trouw dat de Jehova’s Getuigen in 2002 en 2003 tijdens een training voor ouderlingen hebben aangegeven dat seksueel misbruik een misdrijf is waarvan aangifte gedaan moet worden. Dat is echter niet goed in beleid omgezet, vindt hij.

Een woordvoerder van de Jehova’s Getuigen zegt in Trouw dat de organisatie werkt aan het weerbaar maken van kinderen en gezinnen. Ook wordt seksualiteit bespreekbaar gemaakt en de bescherming van kinderen „uitermate serieus genomen.”