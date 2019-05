Kringloopwinkel GG in Emmen heeft „toegevoegde waarde”

Boven de winkelpui in de Hoofdstraat in Emmen staat: ”Bij de Tijd; kringloop en activiteiten”. Er is een grote klok afgebeeld. Het is vijf voor twaalf.

In de Hoofdstraat, een drukbezochte winkelstraat in het centrum van de Drentse stad Emmen, is eerder deze maand kringloopwinkel ”Bij de tijd” geopend. Het gaat om een van de activiteiten van de plaatselijke evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten. De post heeft een kerkgebouwtje aan de Prinsesselaan. De nieuwe kringloopwinkel functioneert ook als inloophuis met ruimte voor ontmoeting en gesprek. Er is een fietsenmakerijtje in ondergebracht, er is een koffie- en een leeshoek en een kinderspeelhoek met kleurpotloden en een ouderwets telraam.

De winkel staat vol met rekken met dames-, heren- en kinderkleding (zowel nieuw als gebruikt), serviesgoed, schilderijen, speelgoed, boeken en schoenen, tuingereedschap en een digitale piano. In een hoek staat een rek met folders, over het huwelijk, over trouw, over God en de Bijbel en het einde van ons leven.

Evangelist

Achterin de winkel zit evangelist Cees van Drunen in zijn kantoor. De locatie van het vorige inloophuis, aan de Kolhoopstraat, voldeed niet langer, vertelt hij. „In het begin zaten we aan de Kolhoopstraat middenin het beruchte uitgaanscentrum van de stad, met koffie- en tattooshops om ons heen. Precies het stekkie dat bij mij paste. Totdat de gemeente Emmen de buurt een beetje ging opknappen en de koffieshops verdwenen. Toen was het voor mij minder interessant.”

Van Drunen (61) wilde meer tussen de mensen zitten, meer in het centrum van de stad. De Hoofdstraat is voor hem een ideale plaats, vertelt hij. „Deze plek biedt mij meer soelaas. Zomers worden hier de Vlindermarkten gehouden. Dan kun je over de hoofden van de mensen lopen, zo druk is het dan. En iedere vrijdag is het gewone markt, bijna hier voor de deur. Al die mensen heb ik op ’t oog.”

Luisterend oor

In de winkel vullen vrouwen de schappen bij. Iemand stommelt met een stofzuiger rond in een van de paskamers. Gerrie Sanderman, een van de vele vrijwilligers uit de gereformeerde gemeente van Rijssen-Zuid, schikt kinderkleding aan de rekken. Ze heeft de dagelijkse leiding over de winkel.

Waarom doet ze dit? „We doen dit voor onze medemensen, om ze binnen te krijgen, om ze onder het Woord te krijgen. We schenken koffie, lenen een luisterend oor, geven raad en delen een folder uit. Zodra er een goed gesprek over de zin van het leven ontstaat, sturen we de mensen door naar evangelist Van Drunen.”

Activiteiten

De kringloopwinkel is voorzien van een royale activiteitenruimte. Van Drunen: „Je zou dit een kringloopwinkel met toegevoegde waarde kunnen noemen. Hier houden we Bijbelstudie met bezoekers, geven we naai- en tekenles, haak- en breicursussen en houden we een bakclub voor de kinderen. Mensen kunnen hier een gratis lunch krijgen. Dan kom ik er een poosje bij zitten, doen we het Woord open en kan ik wat vertellen, over God Die ons geschapen heeft, over dat we allemaal op reis zijn naar de eeuwigheid en dat er iets moet gebeuren tussen God en onze ziel. Het wonder van de wedergeboorte steken we niet onder stoelen of banken. Ik bid of God me bewaren wil bij de eenvoudigheid van het Woord. Als ik niet geholpen word, kan ik niets beginnen. Alleen het Woord moet het doen.”

Van Drunen wordt omringd door een groep van zo’n vijftig vrijwilligers. „Tussen de mensen hoor ik thuis. Ik ben geen manager. Een evangelist moet zich bij zijn kerntaken houden, vind ik. En dat is de verkondiging van het Woord van God aan mensen uit Emmen die daar nooit van gehoord hebben. Ik spreek met mensen, leidt Bijbelstudies, verricht pastoraat bij mensen in nood en zorg. Al het andere besteed ik uit.”

Korte boodschap

In het kantoor van Van Drunen hangt een afbeelding met een fragment van de bekende schildering van Michelangelo, uit de Sixtijnse Kapel in Rome: Gods uitgestrekte hand reikt naar de hand van Adam, de zondaar.

Die afbeelding is een preekje op zichzelf, zegt Van Drunen. „Een gebaar dat de grootste wereldling begrijpen kan: God reikt in deze gebroken samenleving de mens de hand. God zoekt de zondaar. Hij zoekt in deze verloren wereld het weggedrevene. Korter kan ik ’t niet zeggen.”

