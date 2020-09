Kriekaard herschrijft boek van Joseph Alleine

Jeroen Kriekaard herschreef het boek ”Alarm aan de onbekeerden!” van de puritein Joseph Alleine (uitg. de Banier). De boodschap is nu vooral op jongeren gericht, maar bleef onveranderd: Alarm!

Kriekaard is catecheet en godsdienstdocent aan het Driestar College te Gouda. Hij ontmoet veel jongeren die met vragen rondlopen. Het boek van de Engelse puritein Alleine reikt de antwoorden aan, zegt hij.

Hoe maakte u kennis met Alleine en hoe waardeert u hem?

„Ik wil graag puriteinse preken voor jongeren vereenvoudigen. De puriteinen geven rechtstreeks antwoord op levensvragen. Ook jongeren hebben behoefte aan antwoorden, niet aan verwarrende uitspraken en theologische tegenstellingen. Zo kwam ik bij Alleine terecht. De indringende manier waarop hij laat zien wie de mens is in Gods ogen, en de vrijmoedigheid waarmee hij hem uitdrijft tot Christus, heeft mij er toe aangezet om dit boek voor jongeren toegankelijk te maken.”

De titel is ”Alarm!”. Met uitroepteken. Vanwaar die klemmende aandrang?

„Omdat het niet anders kan. In Adam zijn we allen voor God verdoemelijk. Er is niets wat ons aangenaam maakt in Gods oog. Deze werkelijkheid is zo ontzettend dat er echt iets moet gebeuren. Niet een keer, maar vandaag. Dus: Alarm! Er is levensgevaar! Deze toestand kan geen uitstel lijden.”

Alleine zegt, kort en bondig: „Geef je hart aan de Heere.” Jongeren zeggen vandaag nog steeds: Maar hoe moet dat?

„Alleine heeft dat zo gezegd nadat hij geschetst heeft hoe het er zonder wedergeboorte voorstaat in ons leven. De Heere heeft echter wel recht op ons hart. Hij zegt: „Mijn zoon, geef Mij uw hart.” Dat is een bevel. Als de Heere dat bevel geeft aan mensen die bij Hem vandaan zijn gelopen, moet dat uitdrijven naar Hem. Het bevel van bekering is eerlijk en de eis blijft dus staan. Juist dát moet ons in de schuld brengen voor de Heere. Wij moeten ons gaan schamen tegenover God, zodat wij door wedergeboorte weer gaan willen wat God wil.”

Is Alleine een activist? Mensen bekeren is Gods werk.

„Gelukkig is het Gods werk. Anders kwam er niets van terecht. Als we er alleen maar op wijzen dat bekering Gods werk is, en als we maar blijven afwachten of het nog eens zou gebeuren, dan blijft de mens lijdelijk. Daar zijn de puriteinen wars van. De Heere hanteert in Zijn Woord het bevel van bekering en geloof.”

U heeft een boek uit de zeventiende eeuw herschreven in de jongerentaal van 2020. Is dit allemaal Alleine? Hoeveel zit er van Kriekaard in de tekst?

„De introducties aan het begin van elk hoofdstuk zijn van mij. Jongeren zullen zich daarin herkennen, want het zijn voorbeelden uit hun eigen leven. In de tekst van Alleine heb ik een oude druk gevolgd. Daarin ben ik heel dicht bij de oorspronkelijke tekst gebleven. Slechts hier en daar heb ik taalkundig wat herzien. Kriekaard is niets. Alleine was een dienaar van de grote Meester.”