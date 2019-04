Krap een vijfde Duitsers gelooft in Jezus’ opstanding

Krap een vijfde (18 procent) van de Duitse bevolking gelooft dat Jezus Christus lichamelijk uit de dood is opgestaan.

Dat blijkt uit een enquête die onderzoeksbureau INSA-Consulere uit Erfurt in opdracht van de Duitse evangelicale nieuwsdienst Idea hield onder 2013 mensen vanaf 18 jaar. Het zijn vooral leden van de vrije kerken die in Jezus’ lichamelijke opstanding geloven (55 procent van hen). Veel lager is het percentage onder rooms-katholieken (28 procent) en leden van de protestantse landskerken (23 procent).