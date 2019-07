Koster Wout Hazeleger kent alle 3000 bezoekers

Hij kent alle drieduizend vaste bezoekers. Wout Hazeleger (49) is koster van de gereformeerde gemeente in Nederland in Barneveld. „Nieuwe mensen pik ik er zo tussenuit. Die stellen het zeer op prijs als ze worden opgevangen.”

Welkom in De Hoeksteen, meldt een scherm met daarop een afbeelding van de kerk bij de hoofdingang. Links bevindt zich de royale kamer van de koster met aanpalend een ruimte met een grote werkbank, bankschroef en een kast vol gereedschappen en onderdelen. „Klusjes die niet kunnen wachten, doe ik zelf.” De rest wordt meestal gedaan tijdens zogenaamde vrijwilligersdagen, tweemaal per jaar.

Wout Hazeleger kwam zestien jaar geleden in dienst van de 3800 leden tellende gemeente. De grootste binnen het kerkverband. Het onverwachte overlijden van de vorige koster zette hem aan het denken. „Ik was projectleider bij een aannemer. Een commerciële baan. Ik was veel onderweg en werd in beslag genomen door denken over geld. Voor mij ontstond gaandeweg de vraag of ik dit tot in lengte van jaren wilde doen. Daarnaast werd een beroep op de hele gemeente gedaan om koster worden. Dus ook op mij.”

Schoolbus

In de zomer van 2003 trad hij officieel in dienst. „Van commerciële dienstverlening naar dienstverlening aan de kerk.” Hij heeft niet te maken met een cao. De beschikking over een fraaie woning bij de hoofdingang is een onderdeel van zijn arbeidsvoorwaarden. „Ik werk op papier, in combinatie met het regelmatig rijden van een schoolbus, 45 uur per week.”

Of het in de praktijk meer is? Hij glimlacht. „Als je op het terrein woont, breng je er ongemerkt heel wat uren door. Er gaat hier bijna geen avond voorbij of er is wel iets te doen. Meestal sluit ik ’s avonds laat weer af. Om half zeven gaat op werkdagen de wekker. Ik klaag niet, want daar staat een enorme vrijheid tegenover.”

Hazeleger ziet zichzelf in de eerste plaats als de koster die zondags de deuren opent, de toestroom van kerkgangers in banen leidt, zorgt voor de juiste klimaatbeheersing en een goed werkend klimaatinstallatie. „We hebben drie hulpkosters, die mijn taak kunnen overnemen. Daardoor heb ik om de vier diensten vrijaf. Dan ga ik tussen de mensen zitten, bij voorkeur op plaatsen waar mensen wel eens over hebben geklaagd.”

Daarnaast omschrijft hij zijn taak vooral als „beheerder van de gebouwen”. Die mogen er zijn in het megakerkgebouw, dat 5000 vierkante meter vloeroppervlakte telt. „Formeel ben ik adviseur van de commissie van beheer, maar vaak is het meer dan dat.”

Energie

Voor het onderhoud en de tuin heeft Hazeleger de beschikking over een honderdtal vrijwilligers. Voor het schoonmaakwerk zijn er nog eens meer dan honderd dames beschikbaar gevonden. Ze draaien om beurten mee. De koster is verantwoordelijk voor de schema’s.

Alleen zaken als liftonderhoud, controle van de brandmeldercentrale en de beurten van de koelunits van de airconditioning worden uitbesteed.

De voormalige projectleider heeft veel voldoening in zijn werk. „Ik werk graag met mensen, spreek veel leden en ze weten me te vinden. Je bent de spil in een gemeente.” Een belangrijk onderwerp is de energietransitie. „We denken erover na hoe we in de toekomst onze eigen energie kunnen opwekken.”

Daarnaast is de grootte van het kerkgebouw een discussiepunt. Tien jaar geleden had De Hoeksteen 2700 zitplaatsen. Dat is later met 300 opgehoogd. „Wat het beste is, weten we nog niet. Maar qua grootte is wel de grens op één plek bereikt.”

