Koptische meisjes Egypte systematisch ontvoerd

De 20-jarige Magda Mansur Ibrahim verdween plotseling terwijl ze in de buurt van het Egyptische Asyut op weg was naar school.

Drie dagen later, op 6 oktober, verscheen er een video waarin de koptische Magda beweerde dat ze zes jaar eerder de overstap had gemaakt naar de islam. De video zaaide verwarring omdat Magda hierin vertelde dat ze met een islamitische man was getrouwd, terwijl ze even later beweerde dat ze spoedig zou gaan trouwen.

De vader van Magda reageerde emotioneel. Hij eiste zijn recht als vader op om zijn dochter te mogen zien. Hij stelde dat zijn dochter „geen kip is die ik kan vergeten, maar mijn eigen vlees en bloed. Ik ken mijn dochter heel goed en in de video leek ze angstig. Ook haar gelaatsuitdrukking was anders.” Hij vroeg de politie om deze zaak te onderzoeken en zijn dochter terug te brengen.

De kwestie van Magda Mansur Ibrahim staat niet op zichzelf. Kort voor haar verdwijning raakte de koptische Ranya Abd al-Masih vermist en ook toen verscheen er een video. De 39-jarige vrouw –getrouwd en moeder van drie kinderen– beweerde eveneens dat ze zich tot de islam had bekeerd, wat niemand in haar omgeving geloofde.

De Egyptische veiligheidsdiensten hebben Ranya in juli naar huis gebracht op voorwaarde dat ze geen interviews zou geven over wat haar precies is overkomen. Christian Post berichtte vorige maand dat zij seksueel, psychisch en geestelijk is misbruikt.

Strijd

De organisatie Coptic Solidarity publiceerde onlangs een rapport waarin gesteld wordt dat de ontvoering van koptische meisjes in Egypte eerder systematisch dan incidenteel voorkomt. Er zijn volgens dit rapport twee belangrijke redenen waarom deze „strijd tegen de baarmoeder” weinig aandacht krijgt. Allereerst is er de rol van de Egyptische autoriteiten die vrijwel altijd ten onrechte beweren dat de ontvoerde koptische meisjes vrijwillig hun familie verlieten. Een nader onderzoek is daarom naar hun mening niet nodig.

De tweede reden is dat families van verdwenen meisjes moeilijkheden ondervinden als ze aangifte willen doen bij de politie. Families vrezen bovendien dat ze zelf doelwit worden als ze te veel ruchtbaarheid aan hun zaak geven. Het rapport noemt de ontvoeringen van koptische meisjes „een onvoorstelbare nachtmerrie” voor de radeloze families.

Over hoeveel meisjes het precies gaat, blijft gissen. Een koptische priester in de provincie Minya liet weten dat in zijn district ieder jaar minstens vijftien koptische meisjes verdwijnen. Hij had op het laatste moment weten te verijdelen dat zijn eigen dochter werd ontvoerd.

Netwerk

Coptic Solidarity citeert in het rapport uit een onderzoek van Wold Watch Monitor uit 2017 waarin personen werden geïnterviewd die zelf betrokken waren geweest bij dit soort kidnappingen. Volgens de anonieme getuigenissen zou er sprake zijn van netwerken van salafisten die elkaar ontmoeten in een moskee om potentiële slachtoffers uit te kiezen. De huizen van deze meisjes worden nauwlettend in de gaten gehouden. De ontvoerders ontvangen grote sommen geld van islamitische organisaties. De meeste meisjes zien hun familie nooit meer terug.