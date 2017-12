Koptische kerk in Egypte belaagd

Honderden moslims hebben een kerk van koptische christenen belaagd in Giza in Egypte. Een woordvoerder van de Koptische Kerk zei zaterdag dat het incident plaatshad na het vrijdaggebed.

De moslimbetogers vernielden voorwerpen in de kerk en vielen christenen aan. Ook riepen ze vijandige leuzen en zeiden ze dat de kerk, waarvoor geen vergunning was gegeven, gesloopt moet worden. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Veiligheidspersoneel maakte een einde aan het geweld.

De Egyptische autoriteiten weigeren vaak toestemming te geven voor de bouw van nieuwe kerken uit vrees voor de reacties van conservatieve moslims. Daarom bouwen christenen geregeld illegaal kerken.