Kopten verweren zich tegen beschuldigingen van wapenbezit en gevechtstraining

Koptische christenen in Egypte worden beschuldigd van wapenbezit en geheime trainingen van scouts. Hun eigen kerkleiders hebben hen gewaarschuwd om deze maand alle activiteiten te annuleren die buiten kerkgebouwen plaatsvinden.

Sinds jaren worstelen Egyptische kopten met het probleem dat er via reguliere en sociale media geruchten worden verspreid die potentieel gevaarlijk voor hen kunnen zijn. Ze worden ervan verdacht dat ze een eigen onafhankelijke koptische staat in Egypte zouden nastreven. Dat is ook een belangrijke reden dat het gerucht gaat dat ze hun kerken en kloosters zouden gebruiken om wapens op te slaan.

De koptische bisschop Makarios van de provincie Minya wees er onlangs in een interview op dat bewezen is dat zulke geruchten vals en onjuist zijn: „De afgelopen jaren zijn tientallen kerken in Egypte verwoest. De terroristen vonden hier echter geen wapens, want anders zouden ze dat onmiddellijk openbaar hebben gemaakt. Als kerken wapens hadden gehad, dan zouden ze die gebruikt hebben om zichzelf te verdedigen.”

Onlangs ontstond er echter een nieuwe controverse. Die gaf meteen voedsel aan het gerucht dat de Koptisch-Orthodoxe Kerk bezig was met het bewapenen en trainen van zijn gemeenteleden.

Bewaking

De Egyptische krant al-Dostor publiceerde vorige maand het bericht dat „het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek van koptische kerkleiders had afgewezen om christelijke scouts militaire training te geven en te bewapenen.”

Egyptische kerkleiders ontkenden onmiddellijk dat ze een dergelijk verzoek hadden ingediend en bisschop Makarios zei dat het feitelijk precies andersom was. De veiligheidsdienst van de provincie Minya had de kerk gevraagd om een groep scouts te selecteren, die dvervolgens door de autoriteiten zou worden getraind in het bewaken van kerken.

De bisschop liet weten dat de kerk dit had geweigerd omdat „geestelijk zieke mensen” dit zouden kunnen interpreteren als een poging van de kerk om een gewapende militaire vleugel op te richten. Dit zou koren op de molen zijn van islamisten.

De kwestie bracht echter opnieuw het heikele thema van de noodzakelijke bewaking van kerken onder de aandacht. Na een reeks van bloedige aanslagen op kerken moet in Egypte iedere bezoeker van een zondagse kerkdienst een uitgebreide veiligheidscontrole ondergaan. Dit is tijdrovend en vergt mankracht. Kerken hebben in een aantal gevallen inderdaad scouts ingeschakeld om de politie hierbij te assisteren.

Buiten kerkgebouwen is er evenwel geen voortdurende bewaking mogelijk. Vandaar het advies van de koptische kerkleiders om risicovolle groepsactiviteiten zo veel mogelijk te beperken of te annuleren. De waarschuwing volgt nadat recent 29 kopten vermoord zijn die op weg waren naar een klooster in Centraal-Egypte.

Verboden namen

Veel Egyptische christenen zijn naar heiligen of apostelen genoemd. Een wetsvoorstel –onlangs ingediend in het Egyptische parlement– wil ouders evenwel verbieden om hun kinderen buitenlandse namen te geven. Dat betekent in het algemeen: niet-Arabische namen. De koptische bisschop Rafael schrijft op sociale media dat hij niet begrijpt „wat er bedoeld werd met buitenlandse namen. Is mijn naam nu ook buitenlands? Moeten priesters binnenkort Arabische namen krijgen, zoals Abu Ali of Abu Bakr?”

Volgens het wetsvoorstel moeten ouders die in overtreding zijn gestraft worden met een geldboete en maximaal zes maanden gevangenisstraf.