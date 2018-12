Kopt in cel om bericht op Facebook

Een koptische christen in Egypte is door de rechter veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf vanwege een bericht op Facebook.

Dat maakte Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, deze week bekend. De kopt Abdo Adel (43) uit Menbal, een dorpje op circa 200 kilometer afstand van Caïro, zou in juli van dit jaar de islam beledigd hebben door een bericht op Facebook te plaatsen. In het bericht maakte hij een vergelijking tussen de islamitische profeet Mohammed en Jezus Christus. Na het lezen van het bericht klaagden moslimburen hem aan voor het beledigen van de profeet en minachting van de islam. Adel gaat in beroep tegen de uitspraak.