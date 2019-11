Koorzingen tussen advent en Kerst

Als lid van het Kampen Boys Choir zong hij al heel wat advents- en kerstmuziek. Toch blijft de tijd tussen advent en Kerst voor Gideon van de Weg (21) uit Kampen bijzonder. „Zingen in de adventsperiode heeft een meerwaarde.”

Het is rond advent een drukke tijd voor de ‘boys’. Naast reguliere concerten staat er een kerstconcert met Engelse koralen en lezingen uit de Bijbel op het programma. Het koor, dat bestaat uit 22 jongens en 14 mannen, repeteert er volgens Van de Weg niet per se meer voor. „We oefenen sowieso redelijk veel: op woensdag en vrijdag. Normaal repeteren de jongens en de mannen apart; vanwege het concert doen we nu iets meer repetities met z’n allen.”

Van de Weg, die een hbo-studie theologie volgt, gaat op zesjarige leeftijd bij het Kampen Boys Choir zingen. Op de middelbare school staat muziek op een wat lager pitje. „Op een koor zitten was toen niet heel cool.” Sinds zijn zestiende maakt hij weer deel uit van het koor, nu als tenor.

boyschoir

Het Kampen Boys Choir is een koor in Engelse stijl. Dat is te zien aan de koorkleding –lange toga’s, wit met een rode boord– en aan het repertoire: de meeste concerten komen uit de anglicaanse liturgie. Evensongs –concerten aan het eind van de middag met een combinatie van muziek en Schriftlezingen– in de Bovenkerk in Kampen zijn voor het koor vaste prik.

Gouwe ouwen

De weken voor Kerst beleeft de tenor als „heel tof.” „Kerstmuziek vind ik wel wat hebben. Met Kerst zingen we andere stukken dan tijdens de rest van het jaar. Gouwe ouwen, zoals ”Silent Night” en ”Once in Royal David’s City”, maar ook onbekende stukken.”

Aan ”Once in Royal David’s City” heeft Van de Weg goede herinneringen. Het eerste couplet wordt traditioneel solo gezongen door een van de jongens. „Ik zat al jong op koor en heb meerdere keren dat couplet mogen zingen.” Op die leeftijd had hij nog geen last van zenuwen. Tegenwoordig verschilt dat, vertelt hij. „Af en toe komen de zenuwen opeens opzetten als ik een solostuk heb.”

Advent: het is nog nacht

Samen zingen met jongens en mannen die hij soms al jaren kent, blijft bijzonder voor Van de Weg. „Sommige jonge mannen zaten vroeger als kind ook al op het koor. Dat schept een band.”

Naar één stuk kijkt hij speciaal uit, tijdens het kerstconcert in Kampen: ”Silent Night”. „Dat stuk heeft een mooie harmonie. We zingen het achterin, zodat het de hele kerk doorklinkt.”

Van de Weg vindt het lastig om te zeggen wat advent voor hem betekent. „Het gaat natuurlijk om het vooruitkijken naar Kerst, de komst van Jezus. Ik ben alleen niet zo van het vooruitkijken. Met advent zelf heb ik dus niet zoveel, maar wel waar het naartoe wijst.”

Boodschap

Kerst is voor de tenor een „belangrijk iets.” „Ik geloof dat Jezus voor mijn zonden gestorven is. Als Hij niet geboren was, had dat ook niet kunnen gebeuren. Het is goed om daar stil bij te staan.”

Juist in de adventsperiode heeft zingen van liederen die met advent en de geboorte van Jezus te maken hebben volgens Van de Weg een meerwaarde. Voor hem als koorlid, maar ook voor de mensen die naar het kerstconcert komen luisteren. „Sommige mensen komen misschien bijna nooit in de kerk. Rond Kerst zitten ze er dan puur voor de muziek. Ik hoop dat ze geraakt worden door de boodschap van Kerst.”

Psalm in de nacht

Remember your word to your servant,

for you have given me hope.

My comfort in my suffering is this:

Your promise preserves my life.

The arrogant mock me unmercifully,

but I do not turn from your law.

I remember, Lord, your ancient laws,

and I find comfort in them.

Indignation grips me because of the wicked,

who have forsaken your law.

Your decrees are the theme of my song

wherever I lodge.

In the night, Lord, I remember your name,

that I may keep your law.

This has been my practice:

I obey your precepts.

You are my portion, Lord;

I have promised to obey your words.

I have sought your face with all my heart;

be gracious to me according to your promise.

I have considered my ways

and have turned my steps to your statutes.

I will hasten and not delay

to obey your commands.

Though the wicked bind me with ropes,

I will not forget your law.

At midnight I rise to give you thanks

for your righteous laws.

I am a friend to all who fear you,

to all who follow your precepts.

The earth is filled with your love, Lord;

teach me your decrees.

(Psalm 119:49-64, Garrett/Russell)