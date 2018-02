Koning Willem-Alexander (derde van rechts) woonde vrijdagmiddag in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch een besloten oecumenische viering bij ter gelegenheid van 700 jaar Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB).

Daarna opende hij in Het Noordbrabants Museum de tentoonstelling ”Geloven in vriendschap”. De expositie gaat over de geschiedenis van de broederschap, waarvan ook de koning lid is.