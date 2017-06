Koning krijgt bij bezoek Vaticaan bevelhebbersstaf Willem van Oranje

Koning Willem-Alexander krijgt tijdens zijn staatsbezoek aan het Vaticaan op 22 juni een aan Willem van Oranje toegeschreven bevelhebbersstaf overhandigd.

Dat blijkt uit het donderdagmorgen door de Rijksvoorlichtingsdienst vrijgegeven programma van het staatsbezoek.

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima begint met een bezoek aan de Friezenkerk. Dit uit 1140 stammende bedehuis staat op de plek waar al in de achtste eeuw pelgrims uit de lage landen bijeen kwamen. De koning en koningin worden ontvangen door de rector, bisschop Hurkmans, die er wekelijks een Nederlandse mis opdraagt.

Daarna ontvangt paus Franciscus het koningspaar na een ceremonieel ontvangst door de Zwitserse Garde. Na het onderhoud met de leider van Rooms-Katholieke Kerk spreken de koning en koningin met de Vaticaanse regeringsleider, staatssecretaris kardinaal Pietro Parolin.

In de Biblioteca Apostolica krijgt de koning daarna de aan Willem van Oranje toegeschreven bevelhebbersstaf overhandigd. De rooms-katholieke Spanjaarden bemachtigden deze bevelhebbersstaf na hun overwinning op protestantse Nederlandse opstandelingen bij de slag op de Mookerheide (1574). Deze baton met het wapen van Willem van Oranje erop wordt in bruikleen gegeven door het Catalaanse Jezuïeten convent Sant Cugat.

Van april tot en met oktober 2018 is de staf te bezichtigen in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, tijdens een expositie over Willem van Oranje.

Het staatsbezoek aan het Vaticaan combineren de koning en koningin met een staatsbezoek aan Italië van 20 tot 23 juni.

Koningin Beatrix was in 1985 het eerste Nederlandse staatshoofd dat een „officieel bezoek” bracht aan de paus. Nu spreekt de RVD van een „staatsbezoek.”

Het is –voor zover bekend– de derde ontmoeting van het koningspaar met paus Franciscus. Na de inauguratie van Franciscus in 2013 spraken de koning en koningin kort met hem. April 2016 lekte uit dat het koninklijk gezin voor een privé-audiëntie bij de paus was langsgeweest.

Een neef van koning Willem-Alexander, prins Jaime de Bourbon de Parme, is de Nederlandse ambassadeur bij de paus in Vaticaanstad.