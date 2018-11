Koning bij viering 400 jaar Dordtse Synode

Koning Willem-Alexander heeft zaterdagavond in het Dordrechts Museum de speciale tentoonstelling ”Werk, bid en bewonder” geopend die is ingericht ter ere van de viering van vierhonderd jaar Synode van Dordrecht.

De koning deed dit door het plaatsen van een unieke Statenbijbel uit de Koninklijke Verzamelingen, die heeft toebehoord aan stadhouder Willem IV en zijn echtgenote Anna van Hannover. Het was, zo zei de koning, een bijzondere manier om op deze wijze de expositie te openen.

Voorafgaand aan de openingshandeling woonde de koning in de Augustijnenkerk, waar in de zestiende eeuw een van de eerste protestantse erediensten in de Nederlanden werd gehouden, het begin bij van de ”Ode aan de Synode”. Hij las ook voor uit Romeinen 12: 9-18 met als laatste vers „Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.”

Op 13 november is het precies vierhonderd jaar geleden dat in 1618 de Synode van Dordrecht begon, een internationale kerkvergadering die behalve een theologische vooral ook een politieke betekenis had. De Synode behoedde de Nederlanden voor een burgeroorlog, zo zei Piet Hein Donner in een zogenoemde Verzoeningsrede waarin hij de betekenis van die bijeenkomst naar de huidige tijd vertaalde. De uit de synode voortgekomen Statenbijbel was in elk geval een „monument van blijvende betekenis”.

Uit de kerk ging het gezelschap naar het naastgelegen Hof van Holland, waar koning Willem-Alexander een robotarm in beweging zette die de komende negen maanden –de viering ”Ode aan de Synode” duurt 180 dagen, net zo lang als de Synode destijds– de tekst van hele Statenbijbel gaat kalligraferen. De tentoonstelling over de Synode in Dordrecht is nog tot en met mei te bezoeken.