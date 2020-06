Kom over en help ziet groei inkomsten

De stichting Kom over en help, die mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst wil geven, heeft in 2019 meer giften ontvangen vanuit de achterban.

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag over 2019. De inkomsten vanuit de achterban stegen van 2,3 miljoen euro in 2018 naar 2,7 miljoen euro in 2019. Deze groei kwam met name door stijgende inkomsten van bedrijven en uit nalatenschappen. Het bedrag aan particuliere giften bleef stabiel. De stichting sloot 2019 af met een positief saldo van ruim 292.000 euro.

Nieuwe koers

De hulporganisatie ging in 2019 aan de slag met nieuw beleid. Samen met Oost-Europese partnerorganisaties is nagedacht over een nieuwe koers. Het nieuwe beleid is meer gericht op de ontwikkeling van zelfredzaamheid van kansarme gezinnen, zo is te lezen in het jaarverslag. „Dankzij de toename van inkomsten kan de stichting hier direct gestalte aan geven. Bovendien stelt het ons in staat om lopende projecten –samen met de partnerorganisaties– te continueren”, aldus Marc Holleman, voorzitter van Kom over en help. „We zijn de Heere dankbaar voor de mogelijkheden die wij krijgen.”

Werkgelegenheid

De stichting ziet het creëren van werkgelegenheid als een steeds belangrijker aspect in het werk. In 2019 werden ruim 300 gezinnen geholpen om te voorzien in een eigen inkomen, 274 personen volgden een training in ondernemerschap. Daarnaast kregen bijna 3000 kinderen huiswerkbegeleiding.

De hulporganisatie heeft haar werkgebied in (ex-)communistische landen als Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Kom over en help is in die gebieden al meer dan 40 jaar actief.