Kom over en help zet in op zelfredzaamheid

Stichting Kom over en help wil in de periode tot 2024 nog meer bijdragen aan doelbewuste ontwikkeling van de kwetsbare naasten naar zelfredzaamheid. Dat blijkt uit het beleidsplan dat de organisatie eerder deze maand heeft gepresenteerd.

De middelen die de stichting hiervoor zal inzetten, zijn educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Het werkgebied van de stichting Kom over en help bevindt zich in de (ex-)communistische landen Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan.