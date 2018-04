Kom over en help ontvangt meer giften uit achterban

De stichting Kom over en help, die kwetsbare groepen in Oost-Europa ondersteunt, heeft in 2017 meer giften ontvangen uit de achterban.

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag over 2017. De inkomsten vanuit de achterban groeiden van 1,6 miljoen euro in 2016 naar 1,95 miljoen euro in 2017. De totale jaarinkomsten, inclusief acties van derden, inkomsten vanuit bedrijven en nalatenschappen, zijn bijna 2,5 miljoen euro.

Kom over en help constateert dat de gestage groei van giften uit de achterban doorzet, ondanks de eenmalige dip in 2016. „Het is mooi om te zien dat de extra inspanningen die we hebben gepleegd hun vruchten afwerpen, en we een grote mate van betrokkenheid bij onze donateurs zien”, aldus de organisatie.

De stichting, waarvan het kantoor in Nijkerk is gevestigd, werkt in Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Een van de doelen die Kom over en help ondersteunt zijn de dagopvangcentra. In 2017 werden die bezocht door ruim 900 kinderen. Ook zijn vorig jaar voorbereidingen getroffen voor het opzetten van werkgelegenheidsprojecten. Mensen kunnen daardoor in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Volgens de organisatie bleek de praktijk weerbarstiger dan gedacht, daarom gaat Kom over en help hier in 2018 nog intensiever op inzetten.

Kom over en help neemt deze maand afscheid van directeur Karst de Vries. Hij stond sinds 2006 aan het roer van de organisatie. Daarvoor was hij als bestuurslid betrokken bij de stichting. De Vries wordt opgevolgd door Rijk van Ginkel en Corine de Jong.