I. A. Kole neemt per 1 april afscheid als bestuurslid van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG).

Dat maakte het COGG vrijdag bekend.

Kole was vanaf 2002 secretaris van het COGG. Hij wordt als secretaris opgevolgd door A. A. van der Schans. Van der Schans werkt als docent aan Hogeschool Driestar Educatief en is ouderling van de gereformeerde gemeente in Bodegraven.