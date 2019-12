Knops: Kerklid gaat digitaal kiezen of kerk persoonsgegevens mag zien

Burgers moeten voortaan via www.MijnOverheid.nl zelf de instanties kunnen aanwijzen die hun persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de wijzigingen daarin automatisch krijgen verstrekt.

Dat schrijft minister Knops (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze regeling, die is afgesproken in het regeerakkoord, gaat onder meer gelden voor Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (Sila). Daarin werken zeven kerkgenootschappen samen, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Via de Sila hebben deze kerkgenootschappen inzage in de adresgegevens van kerkleden. Bij een verhuizing, maar bijvoorbeeld ook bij een sterfgeval, krijgen zij automatisch bericht.

Andere door Knops genoemde instanties zijn sportbonden en sportfederaties, het Rode Kruis, de bloedbank, vakbonden en de zogeheten organisaties met gewichtig maatschappelijk belang.

Welke spelregels er precies gaan gelden bij het delen van de gegevens en hoeveel organisaties er uiteindelijk onder de regeling zullen vallen, is nog niet duidelijk. Evenmin meldt Knops voor welke datum de nieuwe digitale faciliteit definitief bruikbaar zal zijn. In de brief valt alleen te lezen dat hij uiterlijk voor het eind van 2020 „de eerste aanpassingen” van MijnOverheid op dit punt wil hebben gerealiseerd.

Knops benadrukt wel dat de kerkgangers die dat willen nu al zelf kunnen regelen dat de automatische gegevensverstrekking vanuit de BRP aan de Sila wordt stopgezet. De website van de stichting schetst daarvoor de opties: de wens tot stopzetting doorgeven aan de plaatselijke of landelijke ledenadministratie van de kerk, of een rechtstreeks verzoek doen aan de Sila via een beveiligd webformulier. Het beëindigen van het kerkelijk lidmaatschap betekent als het goed is bovendien dat het betrokken kerkgenootschap ook de registratie bij de Sila zal stopzetten. Elke burger kan verder via de afdeling burgerzaken van zijn woongemeente een zogeheten indicatie geheimhouding laten plaatsen in de BRP waarna derden hieruit geen persoonsgegevens meer krijgen verstrekt.

Als burgers zich nieuw inschrijven bij kerken vragen die daarbij als het goed is expliciet of ze ermee akkoord gaan dat wijzigingen in hun persoonsgegevens met de Sila worden gedeeld.