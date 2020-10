Kluizenaarsruimte Jacobikerk Utrecht vooralsnog weer dicht

Community ViaJacobi heeft in de afgelopen maanden een eeuwenoude kluizenaarsruimte in de Jacobikerk ter beschikking gesteld aan Utrechters die op zoek waren naar „focus en rust.” Omdat het inmiddels steeds kouder wordt in de kerk, is het ViaKluis-seizoen nu afgelopen. De community wil de kluis in het voorjaar weer open stellen.

ViaJacobi stelde de kluizenaarsruimte in de lockdownperiode ter beschikking aan Utrechters die even ongestoord wilden lezen, nadenken, tekenen of schrijven. Het verblijf in de kluis was gratis. Wel vroeg men de kluiservaringen te delen in het gastenboek en/of via de sociale media.

Dichter Vicky Francken bracht in augustus twee dagen en een nacht door in de kluis. Ze schreef: „de kluis verlaten/ maar niet achterlaten/ de kluis meenemen/ een kleine kluis/ voor dagelijks gebruik/ een land zo krap/ dat het in je borstkas past/ en zo wijds/ dat het waar je ook gaat/ bij je blijft.”

De kluizenaarsruimte in de Jacobikerk, ook wel ”huysgen in de pyleerne” genoemd, is de enige overgebleven kluis in Nederland. Het is een hele kleine ruimte van 1,75 bij 1 meter en 3 meter hoog. Er zijn twee kleine betraliede venstertjes die uitkijken op het koor.

Stadskluizenaars waren vaak vrouwen die afstand deden van hun wereldse leven en er zelf voor kozen om in een afgesloten bidcel een vroom leven te leiden.