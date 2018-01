Klooster Wittem te koop

Klooster Wittem in de Zuid-Limburgse gemeente Gulpen-Wittem staat te koop.

Dat meldt de rector, pater Henk Erinkveld, op de website van het klooster. Erinkveld zoekt een nieuwe eigenaar, die de laatste zes paters ruimte wil geven om in het klooster te blijven.

In 1836 werd klooster in gebruik genomen. Wittem groeide uit tot een bedevaartsplaats waar jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers kwamen. De laatste decennia is de belangstelling voor het klooster teruggelopen, waardoor het financiële draagvlak voor onderhoud en beheer te klein is geworden.